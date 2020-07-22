اربعة عجائب سماوية في صورة واحدة

تألق المذنب “نيووايز” في شكل كرة متوهجة من الجليد الفضائي مع ذيلين ملونين، في عدد لا يحصى من الصور أثناء عبوره السماء في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع.

ويوم الثلاثاء، انضم إلى “نيووايز” ثلاثة نجوم كونية، ما يشكل مشهدا مدهشا. وتظهر الصور النيزك في جزء من الثانية يقطع السماء على شكل خط، بينما يتلألأ الشفق الأخضر فوق المذنب، ويمكن أيضا رؤية أشرطة أرجوانية ترقص في ظاهرة جوية غامضة يطلق عليها رسميا اسم “تعزيز سرعة الانبعاثات الحرارية القوية” (Thermal Emission Velocity Enhancement) والمعروفة اختصارا بـ”ظاهرة ستيف” (STEVE)، وهذا إضافة إلى المذنب “نيووايز” الذي يعبر السماء.

وكانت اللقطة واحدة مما يقرب من 600 صورة التقطتها المصورة والمزارعة دونا لاش، ليلة الثلاثاء، بالقرب من مزرعتها في مانيتوبا بكندا.

وتعد لاش واحدة من المتطوعين في مشروع علم المواطن يدعى Aurorasaurus، بتمويل من وكالة ناسا ومؤسسة العلوم الوطنية، والتي اكتشفت لأول مرة ظاهر “ستيف” في عام 2016.

ويظهر الشفق عند تفاعل الجزيئات المشحونة من الشمس مع الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي للأرض، لكن أصول “ستيف” ما تزال غامضة.