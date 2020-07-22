البنك المركزي: رواتب الموظفين ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى

أكد البنك المركزي، اليوم الاربعاء، أن رواتب الموظفين ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى.
وأعلن البنك المركزي في بيان مقتضب ، إن “البنك أمّن رواتب الموظفين لشهر تموز”.
وأضاف أن ” رواتب الموظفين ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى”.
أكد البنك المركزي، اليوم الاربعاء، أن رواتب الموظفين ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى.
وأعلن البنك المركزي في بيان مقتضب ، إن “البنك أمّن رواتب الموظفين لشهر تموز”.
وأضاف أن ” رواتب الموظفين ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى”.
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