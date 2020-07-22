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اكثر من 100 مصاب بكورنا في أربيل حالتهم غير مستقرة وقضاء سوران تسجل 10 اصابات جديدة

اعلن معاون مدير مستشفى رزكاري في العاصمة أربيل، اليوم الاربعاء، عن وجود 150 اصابة بفيروس كورونا في المستشفى، مبيناً أن الوضع الصحي لـ 110 منهم غير مستقر.

وقال بوتان عبدالقادر في تصريح  “صباح هذا اليوم، تم تسجيل حالتي وفاة، لمصابين بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا الى “وجود 150 حالة اصابة بالوباء داخل مستشفى رزكاري، وهنالك 110 حالة شديدة الصعوبة، وأوضاعهم الصحية غير مستقرة “.

وبالنسبة لفعالية الدواء الروسي وتاثيره على المصابين بالفيروس، قال معاون مدير مستشفى رزكاري، “اننا نستعمل هذا الدواء منذ 5 ايام فقط، قد تظهر نتائجه خلال الايام المقبلة”.

في السياق، أعلن قائممقام قضاء سوران بمحافظة أربيل، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال كرمانج عزت : « أظهرت نتائج 79 من الفحوصات المختبرية التي أجريت خلال الساعات الـ 24 الماضية، إصابة 10 اشخاص بفيروس كورونا في حدود قضاء سوران».

وأضاف «من بين المصابين شخص واحد فقط من منطقة چومان، واخر من منطقة ميرگەسور، فيما بقية المصابين جميعهم من أهالي مناطق قضاء سوران ».

واشار قائممقام سوران الى ان المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا لا زال العمل فيه مستمرا وهو بمراحله الاخيرة، وسيتم افتتاحه قريباً.

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