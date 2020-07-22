الصحة تعلن موافقة لجنة السلامة على فرض حظر شامل خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، موافقة لجنة الصحة والسلامة الوطنية على طلبها بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام عيد الأضحى، في حين أشارت إلى زيادة كبيرة بعدد المتعافين من فايروس كورونا في بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، إن “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك وتم إقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور أسبوع من عيد الفطر السابق والتي أسهمت بارتفاع عدد الإصابات”.

وأضاف عبد الأمير في حديث لصحيفة “الصباح” الحكومة، أن “الإصابات تواصل الارتفاع منذ أسابيع لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء في بغداد والمحافظات وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان”، مبيناً أنه “من الممكن انخفاض عدد الإصابات اذا استمر التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية”.