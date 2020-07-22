العراق يعيد فتح المنافذ الجنوبية المشتركة مع ايران قريباً

أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عن قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية للعراق مع ايران.
وجاء ذلك في اجتماع بين علاوي ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي ميراشرفي، وذلك على هامش لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء.
وقالت وكالة “فارس” الايرانية إن علاوي أكد قرار بلاده باعادة فتح المنافذ الجنوبية قريباً، والتي اغلقت على خلفية تفشي فايروس كورونا وتم تشغيلهما جزئيا مؤخرا.
وأعرب علاوي، عن رغبة بلاده بالتعاون المشترك والافادة من تجارب الجمارك الايرانية بمجال أتمتة الاجراءات، مقترحا ايفاد خبراء وموظفي الجمارك العراقية لهذا الخصوص.
وأكد الجانبان على ضرورة انشاء بوابات تجارية مشتركة، فيما أعرب رئيس مصلحة الجمارك الايرانية عن استعداده بتنفيذ اجراءات مشتركة بمجال تبادل المعلومات الجمركية وتأهيل موظفي الجمارك العراقية واعادة فتح المعابر المشتركة.