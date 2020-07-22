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العراق يعيد فتح المنافذ الجنوبية المشتركة مع ايران قريباً

أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عن قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية للعراق مع ايران.

وجاء ذلك في اجتماع بين علاوي ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي ميراشرفي، وذلك على هامش لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة “فارس” الايرانية إن علاوي أكد قرار بلاده باعادة فتح المنافذ الجنوبية قريباً، والتي اغلقت على خلفية تفشي فايروس كورونا وتم تشغيلهما جزئيا مؤخرا.

وأعرب علاوي، عن رغبة بلاده بالتعاون المشترك والافادة من تجارب الجمارك الايرانية بمجال أتمتة الاجراءات، مقترحا ايفاد خبراء وموظفي الجمارك العراقية لهذا الخصوص.

وأكد الجانبان على ضرورة انشاء بوابات تجارية مشتركة، فيما أعرب رئيس مصلحة الجمارك الايرانية عن استعداده بتنفيذ اجراءات مشتركة بمجال تبادل المعلومات الجمركية وتأهيل موظفي الجمارك العراقية واعادة فتح المعابر المشتركة.

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