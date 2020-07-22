الكاظمي يزور الطارمية ويتعهد بالوقوف بوجه {الطائفية}

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رفضه للشائعات التي تحاول النيل من قواتنا البطلة، لافتاً إلى أن الاتهامات التي توجّه للحشد والجيش وبقية القوات الأمنية «باطلة» مطالبا الادعاء العام بفتح تحقيق مع من اتهم قواتنا البطلة بالباطل.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، ، أن “الكاظمي أجرى، أمس الاثنين، زيارة تفقدية الى قضاء الطارمية، وعقد حال وصوله اجتماعاً مع القيادات الأمنية المكلفة بأمن القضاء».

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، بـ«الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية البطلة، وهي تتعقّب الخلايا الإرهابية النائمة».

وأكد الكاظمي أنه «سيقف بوجه كل من يحاول إحياء الطائفية مجدداً، كما سيتصدى بقوة لكل المخططات التي تسعى لإحداث فتنة، سواء في الطارمية أو في باقي مناطق العراق»، مؤكدا أن «أبناء الطارمية هم أبناؤنا، وتعمل قواتنا الأمنية البطلة جاهدة لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم».