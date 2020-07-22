الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 21 تموز 2020

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 376
مدينة الطب 130
النجف الأشرف 249
السليمانية 37
أربيل 61
دهوك 8
كربلاء 110
كركوك 122
ديالى 102
واسط 94
البصرة 98
ميسان 85
بابل 88
الديوانية 121
ذي قار 45
الأنبار 13
المثنى 25
نينوى 12
صلاح الدين 35
– الإصابات الجديدة: 2466 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 356
بغداد الكرخ 320
مدينة الطب 30
النجف 283
السليمانية 94
أربيل 162
دهوك 2
كربلاء 187
كركوك 129
ديالى 82
واسط 159
البصرة 134
ميسان 54
بابل 126
الديوانية 43
ذي قار 57
الأنبار 21
المثنى 104
نينوى 37
صلاح الدين 86
– الوفيات 81 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 3
النجف 3
السليمانية 5
أربيل 2
كربلاء 7
كركوك 7
ديالى 4
واسط 4
البصرة 10
ميسان 2
بابل 3
الديوانية 6
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 1
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء: 64950 ( نسبة الشفاء 66.8 %)
مجموع الإصابات: 97159
الراقدون الكلي: 28259
الراقدون في العناية المركزة: 428
مجموع الوفيات: 3950