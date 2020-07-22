النزاهة تضبط منتحل صفة “ادعاء عام” في البصرة

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن ضبط متهم بانتحال صفة “ادعاء عام” متلبسا بالجرم المشهود خلال تسلمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات.

وقالت الدائرة، إن “ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في البصرة، ضبطت متهماً بانتحال صفة (ادعاء عام)”، مشيرةً إلى “ضبطها المتهم متلبسا بالجرم المشهود، أثناء تسلمه مبلغا مقداره مليون دينار من إحدى المراجعات لدائرة الأحوال المدنية في شط العرب؛ بذريعة إكمال معاملتها”.

وأضافت الدائرة في بيان أنه تم “تنظيم المديرية محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بحقه”.