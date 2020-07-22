درجال يتنازل عن دعواه ضد اتحاد الكرة السابق رسمياً

كشف مصدر مقرب من وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ان الأخير تنازل عن دعواه ضد اتحاد الكرة السابق بشكل رسمي.

وقال المصدر في تصريح إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، توجه صباح هذا اليوم الى محكمة الرصافة وقام بإسقاط الدعوى المقدمة من قبله رسميا ضد رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار”.

وأضاف ان “القضية كانت مرفوعة بتهمة تزوير النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم والتي اتهم بها رئيس الاتحاد ونائبه”، مشيراً إلى أن “القضية أصبحت في طي النسيان”.

يذكر ان اتفاق درجال مع أعضاء اتحاد الكرة السابقين، كان ينص على تقديم استقالتهم الجماعية مقابل تنزل درجال عن الدعوى. انتهى