رئيس البرلمان الإيراني للكاظمي: نأمل متابعة ملف اغتيال المهندس وسليماني بقوة وحزم

اكد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، على ضرورة متابعة ملف اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، مشيرا إلى ان الشعب الايراني يأمل في متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني بكل قوة وحزم .

وقال قاليباف خلال استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، ان “ العراق يمتاز بمكانة مرموقة عند الشعب الايراني وان الشعبين دخلا مرحلة مهمة من العلاقات التاريخية وازادت الاواصر خلال السنوات الاخيرة بينهما فشاهد الجميع كيف استضاف الشعب العراقي”.

واضاف أن “الجمهورية الاسلامية ایضا تستضيف الملايين من الزائرين العراقيين القاصدين مشهد الرضا عليه السلام والسيدة معصومة بقم المقدسة وتبذل جهودها وباستمرار لتنمية العلاقات الاخوية بين الشعبين لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية”.

ونوه قاليباف ان “الجمهورية الاسلامية اعتبرت من واجبها مساعدة اخوانها في العراق عندما قامت مجموعة داعش الارهابية بهجومها الوحشي فهبت لمساعدتهم ولضل الله وتضحيات المجاهدين تم تسجيل النصر على داعش بيد القوات المسلحة العراقية والشعب والحشد الشعبي وعلى يد المضحين بارواحهم”.

وأوضح أن “الاغتيال الاجرامي للفريق الشهيد قاسم سليماني بطل مكافحة الارهاب عالميا والشهيد الكبير ابومهدي المهندس ورفاقهم والذي تم بأمر مباشر من ترامب ما هو الا وصمة عار على جبين قادة البيت الأبيض”، مشيرا إلى أن “امريكا نقضت سيادة العراق بهذا الاغتيال ويجب متابعة ملف الاغتيال بكل قوة وحزم”.

واعرب قاليباف انه “ولطالما تتواجد القوات الاجنبية في المنطقة فانها لن ترى السلام والاستقرار”، لافتا إلى أن “عراق قوي ومتطور سيكون مثالا مهما للعلاقات الثنائية والإقليمية”.