ظريف يتحدث عن وساطة للكاظمي بين إيران والسعودية

اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الاربعاء عن استعداد بلاده لتحسين العلاقات، وترطيب الاجواء مع السعودية من خلال وساطة يجريها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي من المقرر ان يزور الرياض.

وقال ظريف في تصريح للتلفزيون الايراني الرسمي اليوم، ان “علاقاتنا مع روسيا وتركيا والعراق وباكستان وافغانستان والكثير من الدول المطلة على الخليج الفارسي منقطعة النظير خلال العقود الاخيرة، ما عدا دولتين او 3 دول تعقد الامل على دولة اخرى كي تبادر ضد ايران وتعتمد على الاخرين لتوفير الامن لها، بدل الاهتمام بالعلاقات مع ايران وجيرانها هي نفسها”.

وبشأن الانباء الواردة بان احد اهداف زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران هي الوساطة بين ايران والسعودية قال ظريف، ان ايران على استعداد دائم للعلاقات مع السعودية.

واضاف، ان “السعودية وبدل الاعتماد على دولة هي جارة لها وباقية هنا على الدوام تريد الاعتماد على عدد من القوى الخارجية، اميركا واسرائيل”، حسب تعبيره.

وتابع وزير الخارجية الايراني، انه متى ما قررت “السعودية” فان استعدادنا “للعلاقات” قائم وسيبقى على الدوام.

واختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية الى ايران والتي استمرت ليومين.