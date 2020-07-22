قائممقام قضاء سيد دخيل بسبب شحة المياه في شط ال ابراهيم :

قرارات وزارة الزراعة والموارد المائية وخطة زراعة ذي قار والموارد المائية الغير مدروسه دمرت اهالي قضاء سيد دخيل وسوف تقتلهم عطشا

واضاف حيدر عزيز الابراهيمي قائممقام قضاء سيد دخيل ان القضاء والقرى التابعة له اصبحت تعاني من شحة المياه الحاده والتي ان استمرت بسبب جفاف شط ال ابراهيم تنذر بكارثه انسانية وبيئه كبيرة

واكمل قائلا ان خطة زراعة الشلب والموافقات التي صدرت لفلاحي قضاء الشطرة والغراف وغيرها من قبل زراعة ذي قار ومديرية موارد المحافظة كانت غير مدروسة وفيها غبن وتجاهل كبير لاهالي قضاء سيد دخيل

وان في حالة لم تتدارك الموقف هاتين المديريتين وتصحح اخطائها سوف يكون لابناء القضاء كلام اخر حفاظا على حياة ابنائهم وعوائلهم من الموت عطشا او الهلاك بسبب الامراض والاوبئة جراء جفاف الشط الوحيد في القضاء والذي تم تدميره وتحويله لنهر صغير بسبب مشاريع الوزارات السابقة الفاشلة .

الصالحي