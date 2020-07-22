قرب إطلاق الوجبة الثالثة من منحة الكسبة

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب، انتظار موافقة مجلس الوزراء لاطلاق الوجبة الثالثة من منحة الكسبة.

وقال عضو اللجنة ستار العتابي لـ»الصباح»: ان وزارة العمل بالتعاون مع البنك المركزي سبق ان اطلقت وجبتين من منحة الكسبة بعد اقرارها من مجلس الوزراء، نتيجة فرض حظر التجوال لتفشي فيروس «كورونا».

وقال: ان قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قدرت عدد المشمولين بهذه المنحة بحدود 10 ملايين مواطن عراقي، بعد فتح نافذة الكترونية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستقبال طلبات المشمولين بهذه المنحة من الكسبة واصحاب الاعمال اليومية الذين تضرروا بسبب فرض حظر التجوال على مدى نحو 4 اشهر. واكد العتابي أن الجميع بانتظار رئاسة الوزراء لمنح الموافقة لاطلاق المبلغ المخصص لهذه المنحة، والمقدر بـ600 مليار دينار لتوزيعها بين المواطنين المشمولين بهذه المنحة.