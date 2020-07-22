ليفربول يتحضّر للتتويج ومصير يونايتد بيده

دافع سولشاير عن دافيد دي خيا بعد

ستكون أمسية اليوم في ختام المرحلة الـ 37 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم مصيرية لكل من تشلسي ومانشستر يونايتد اللذين يصارعان من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما ستكون خارج الحسابات لليفربول البطل الذي يستضيف النادي اللندني (الليلة 22:15 بتوقيت بيروت)، لكنها مهمة جداً معنوياً لأن «الحمر» سيرفعون الكأس في ظهورهم الأخير للموسم على ملعبهم.وسيحظى ليفربول بمساندة من جمهور الغريم مانشستر يونايتد في موقف نادر جداً، لأن فوز رجال المدرب الألماني يورغن كلوب على فريق المدرب فرانك لامبارد سيمنح «الشياطين الحمر» فرصة الصعود من المركز الخامس إلى الثالث قبل مرحلة من ختام الموسم، ولا سيما بعد الخسارة التي تلقّاها ليستر سيتي صاحب المركز الرابع أمام توتنهام (صفر-3). ويمنّي تشلسي النفس في الاستفادة من هامشية المباراة بالنسبة إلى ليفربول الذي فقد الأمل في الوصول إلى النقطة 100 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018، بعدما تجمّد رصيده عند 93 قبل مباراتين من ختام الموسم بخسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه آرسنال (1-2).لكن فريق كلوب لن يسهل الأمور على ضيفه اللندني، ولا سيما بعدما ودّع مسابقة كأس إنكلترا من دورها الخامس بخسارته أمام الأخير (صفر-2) في آذار/مارس قبل أيام معدودة من تعليق الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ويدخل تشلسي الذي يحتل حالياً المركز الثالث بفارق نقطة أمام كل من ليستر ويونايتد، لقاء «أنفيلد» بمعنويات مرتفعة جداً بعد الأداء المميز الذي قدمه الأحد ضد «الشياطين الحمر»، حيث تغلب عليهم (3-1) وبلغ نهائي مسابقة الكأس حيث سيتواجه مع جاره آرسنال.وكان لامبارد راضياً تماماً عن أداء فريقه في مباراة الأحد، ولا سيما بعدما سقط أمام يونايتد ثلاث مرات هذا الموسم (مرتان في الدوري صفر-4 وصفر-2، وفي دور الـ16 من كأس الرابطة 1-2)، قائلاً: «لا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك من لاعبي فريقي… كنا في قمة عطائنا وعندما غيّروا طريقة لعبهم (في نهاية الشوط الأول نتيجة إصابة المدافع العاجي إيريك بايي ودخول المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال)، أصبحنا أفضل. أنا فخور بهذا الأداء».