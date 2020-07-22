منذ مئات السنين و لحد الآن … تركيا تحتل العراق … و لماذا هذا السكوت ؟

هل لأن تركيا عضوة في الناتو ؟

هل لأنها دولة سنية ؟

هل لأنها رديفة الكيان الصهيوني في المنطقة ؟

: إرفعي ِ يدك يا تركيا !

* تحت هذا الشعار كان هذا الإعتصام في التسعينات من القرن الماضي الذي دأبت عليه المعارضة العراقية لنظام #صدام_المجرم … في لندن للمطالبة بانسحاب القوات التركية العثمــــــــــــــــــــــــــــانية من العراق …. و الذي نظمه #ألإعتصام_المستمر في لندن …و هو أطول إعتصام في تاريخ العراق و العرب …

لا تزال تركيا العثمانيـــــــــــــــــــــة على نفس سياستها الإستعمارية منذ عام 1534 ميلادية …

* تركيا العثمانيـــــــــــــــــــــــــــة الفاسدة إحتلت العراق لفترة دامت أكثر من ثلاثمائة و ستة و ثمانين سنة 386 ( 1534- 1920) أي منذ مئات السنوات الكثيرة العديدة …

#صدام_المجرم سمح للسلطات ِ التركية َ العثمانيــــــــــــــــــــــــــــة حق َّ إحتلال شمال العراق لمسافة خمسة عشر 15 كيلومترا عمقا ً .. على طول الحدود العراقية التركية … أي إحتلال آلاف الكيومترات .. من العراق …

* و احتلها داعش و أخذ كثيرا ً من نساء الإيزيديين البريئات أسرى … و تعرضعن لانتهاك حقوقهن ..

* و الآن لا تزال الأراضي العراقية مُحتلة ً من قبل هذه الدولة التي إغتصبت العراق مئات السنين … منذ العهد العثمانــــــــــــــــــــــــــي البغيض حتى الوقت الحاضر …

فلا تزال أراضي العراق محتلة مثل منطقة بعشيقة من قبل الأتراك العمثانييــــــــــــــــــــــــــــن المنتهكين لحقوق الإنسان …

* فهل يكفي أن يطالب وزير خارجية العراق .. من الوزير التركي … أن تترك تركيا العثمانية بعشيقة ..؟

أرجو أن لا يُفسر سؤالي هذا بأنه دعوة للحرب … أبداً …

و لكن لإحقاق الحق المغتصب طول هذه السنين العجاف ..