نائب: تذكير الخامنئي للكاظمي بشأن استشهاد قادة النصر رسالة للامريكان

اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , الأربعاء, ان حديث السيد علي الخامنئي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن استشهاد قادة النصر هي رسالة موجهه للامريكان بان الإيرانيين لم ولن ينسوا جريمتهم, مبينا ان التحقيقات من قبل الجانب العراقي مازالت بطيئة.

وقال البلداوي في تصريح , ان ” مخاطبة السيد الخامنئي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان حادثة المطار التي راح ضحيتها قادة النصر على داعش الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني رسالة واضحة للامريكان بان ايران لن ولم تنسى الفعل الاجرامي وسيكون الرد اقسى من قبل ايران”.

وأضاف ان “قضية التحقيق من قبل حكومة الكاظمي والمحققين بشان حادثة المطار مازالت تسير بخطى وئيدة وبطيئة رغم ان الجهة التي نفذت العملية معلومة وهي تبني الامريكان صراحة للعملية”.

وكان السيد الخامنئي أكد، لدى استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربة بالمثل للأمريكيين ردا على قتلهم قاسم سليماني، لافتا الى ان الشهيد سليماني كان ضيف العراق وقتل على ارضه وباعتراف اميركي بالجريمة.