نائب: من الغريب ان يطرق لمسامعنا اصوات تترحم على رموز البعث منهم سلطان هاشم

اعرب عن النائب خلف عبد الصمد، الثلاثاء، عن استغرابه من سماع اصوات تترحم على رموز البعث منهم سلطان هاشم، فيما قدم التهاني للشعب العراقي بـ”هلاك” احد رموز البعث المجرم.

وقال عبد الصمد في بيان “ابارك للشعب العراقي المظلوم و ضحايا حزب البعث المجرم بمختلف شرائحهم و اسر ضحايا القصف الكيميائي و المقابر الجماعية و الاعدامات الظالمة و المغيبين في زنازين البعث وملايين المهجرين و المضطهدين هلاك احد رموز البعث المجرم الذي عاث في الارض فسادا و ساند الطاغية على الظلم و الاضطهاد”.

واضاف “بعد سماعنا خبر هلاك هذا المجرم الطاغية نستثمر الفرصة لنترحم على الشهداء الذين سقطوا على يد البعث المجرم وان القصاص الالهي من طواغيت البعث نازل بهم لا محال و عذاب الاخرة اشد”.

وتابع “من الغريب ان يطرق مسامعنا اصوات تترحم على رموز البعث و تتناسى ما فعله هذا الحزب المجرم من تدمير للحرث و النسل و انهاك الاقتصاد و تدمير البنى التحتية و شن الحروب الخاسرة و الاثراء و الطغيان على حساب العراقيين والقتل والتعسف والتنكيل بهم دون وجه حق بدلا من ان يترحموا على الضحايا و يعملوا على انصافهم”.