وزير التعليم يكلف رئيسا جديدا لجامعة بابل

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاربعاء، ان وزيرها كلف رئيسا جديدا لجامعة بابل.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب كلف رئيسا جديدا ل‍جامعة بابل خلفا ل‍عادل الموسوي الذي أحيل على التقاعد”.

وأعرب الوزير عن أمله “بتطوير الجامعة ووضع مشاريعها الاستراتيجية على مسار التنفيذ وفقا للسقوف الزمنية الموضوعة وفي ضوء متغيرات الظرف الراهن ومؤكدا في الوقت نفسه على استمرار قنوات التواصل مع الإدارة السابقة بما يحقق استثمارا إيجابيا للشخصيات المحالة على التقاعد”.

ودعا الوزير “الرئيس الجديد ل‍جامعة بابل قحطان هادي حسين الجبوري الى الاسهام بتطوير المؤسسات الأكاديمية في العراق”.