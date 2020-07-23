الأنواء الجوية تصدر بيانا بتوقعاتها للاسبوع المقبل

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، اليوم الاربعاء، ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة المقبل ولمدة أسبوع.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان لاعلام وزارة النقل تلقاه اليوم (22 تموز 2020)، انه من المتوقع أن تشهد البلاد إرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بمختلف المحافظات ، لافتاً الى ان درجة الحرارة قد تصل الى 51 درجة مئوية وذلك بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع.

واشار الى ان الهيئة مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية في البلاد منذ بداية شهر نيسان وإصدار التقارير والتحاذير الجوية بسبب تاثير المنخفض الجوي الموسمي الهندي.