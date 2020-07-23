التربية : الدفتر الإلكتروني يلائم الوضع الوقائي

التربية لـ { الصباح »: الدفتر الإلكتروني يلائم الوضع الوقائي

بغداد / اسراء السامرائي

كشفت وزارة التربية عن أن مميزات الدفتر الالكتروني تتماشى مع الوضع الوقائي في البلاد، بينما اعلنت تشكيل لجان مختصة لإعداد الاسئلة الامتحانية. وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي لـ «الصباح»: ان الوزارة تعمل سنويا على تطوير الدفتر الالكتروني من خلال متابعة الاخطاء التي قد ترد سنويا بعد اجراء الامتحانات الوزارية من خلال عملية الفحص، منوها بأن ميزاته تتماشى مع الوضع الحالي الخاص بجائحة كورونا من ناحية الوقت والجهد وادخال الدرجات الكترونيا واستخدام العارض الضوئي في قراءة اسم الطالب داخل الدفتر بطريقة سرية وبارقام وشفرات لا يمكن كشفها ولا تحتاج الى اعداد كبيرة من الفاحصين مقارنة بعملية الفحص الورقية . واضاف حربي، ان من اهم ميزاته هو تقليل عدد اعضاء اللجان المشكلة من الفاحصين، خاصة انه يعتمد التصحيح اليدوي إلا أن جمع الدرجات وادخالها يكون بنظام محوسب الكتروني.