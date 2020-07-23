الحلبوسي يجتمع برؤساء الكتل النيابية لبحث ملف (هام)

اجتمع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء مع رؤساء الكتل النيابية لبحث ملف الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات الجديد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “الحلبوسي ترأس، اليوم (22 تموز 2020)، وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوت عليه المجلس”.

واضاف البيان أن “المجتمعين ناقشوا إكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كل النواحي المالية واللوجستية والأمنية، لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”.