الكاظمي يطمئن على صحة الملك سلمان والأخير يتحدث عن لقاء قريب

اجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، مكالمة هاتفية للإطمئنان على صحة ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم (22 تموز 2020) ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحته.

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور السلامة والعافية.

وعبر الملك سلمان بن عبد العزيز، عن شكره وبالغ تقديره لرئيس مجلس الوزراء على مشاعره الأخوية النبيلة، وعن تطلعه للقاء الكاظمي في المملكة العربية السعودية بأقرب فرصة.