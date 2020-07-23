الكعبي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المتظاهرين في بغداد

طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المتظاهرين السلميين في بغداد.

وقال مكتب الكعبي في بيان إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب ادان بقوة الاعتداءات التي حصلت اليوم ضد الاخوة المحاضرين واصحاب الشهادات العليا قبل ذلك وخريجي العلوم السياسية والعقود والاجور بفترة وجيزة اخرى وعدد اخر من المتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم الدستوري والقانوني عند احدى بوابات المنطقة الخضراء”.

وطالب الكعبي الحكومة بـ”تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف بجدية بشأن تكرار عملية استخدام العنف المفرط ضد المدنيين المطالبين بحقوقهم المشروعة وتشخيص الافراد المعتدين ومحاسبتهم”.

وعدّ الكعبي بحسب البيان، “استهداف التظاهرات السلمية امر غير مقبول مطلقا وتصرف يثير المخاوف كونه يطلق رصاصة الرحمة على احقية التظاهر الذي كفله الدستور الى كل مكونات الشعب”، محذرا من “مغبة عدم الاستماع الى المطالب المشروعة لابناء هذا البلد والاتجاه نحو اجراءات القوة والقمع والعنف وتكرار الاعتداءات”.