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النقل تعلن حصول زلزال في هذه المحافظة وتدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر

كشفت وزارة النقل العراقية، الاربعاء، عن تسجيل هزة ارضية بقوة (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر في الموصل.

وقالت الوزارة في بيان  ان مراصد الوزارة الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم (22 تموز 2020) عند الساعة (1:02:48) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد (86) كم شمال غرب الموصل قرب المثلث العراقي – التركي – السوري .

واضافت الوزارة ، ان قوتها بلغت (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر ، مؤكدة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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