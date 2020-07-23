بليلة التتويج.. ليفربول يمطر شباك تشيلسي بخمسة أهداف

احتفل ليفربول بتتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز لافت على ضيفه تشيلسي 5-3 مساء الأربعاء، ضمن الجولة السابعة والثلاثين.

وأحرز أهداف ليفربول كل من نابي كيتا (23) وترينت ألكسندر-أرنولد (38) وجورجينيو فينالدوم (43) وروبرتو فيرمينو (55) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (84)، فيما سجل لتشيلسي كل من أوليفييه جيرو (45+3) وتامي أبراهام (61) وكريستيان بوليسيتش (73).

ورفع ليفربول الذي استلم كأس البطولة بعد انتهاء المباراة، رصيده إلى 96 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية، فيما تأجل حسم تأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 63 في المركز الربع، بفارق الأهداف وراء مانشستر يونايتد، وبفارق نقطة أمام ليستر صاحب المركز الخامس.