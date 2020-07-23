توضيح بشأن فرض حظر (شامل) للتجوال خلال العيد وإعادة فتح العيادات الطبية

اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، ان اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة اقرت حظر التجوال خلال ايام العيد بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور اسبوع من عيد الفطر السابق والتي اسهمت بارتفاع عدد الاصابات، مبينة ان اللجنة طالبت بالتنسيق بين الوزارة ونقابة الأطباء بغية وضع آليات مناسبة لتسهيل إعادة افتتاح العيادات.

وقال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، في تصريح ، اليوم (22 تموز 2020) ان “قرار اغلاق العيادات الطبية جاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين”، مشيرا الى ان “اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة طالبت بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بغية وضع الضوابط والاليات المناسبة للحفاظ على صحة المرضى، ولتسهيل إعادة افتتاح العيادات في أقرب وقت ممكن للحد من تعرض الملاكات الطبية الى الاصابة بالفيروس وكذلك المراجعين وهو قرار يخضع حاليا للدراسة ما بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة”.

وبين التميمي ان “الوزارة تراهن بالدرجة الأساس على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء والعمل على انحساره”، لافتا إلى ان “الوزارة فتحت عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات الفحص من خلال الدعم الذي توفره الحكومة والجهات الساندة الأخرى“.

وفي ما يتعلق بحظر التجوال، اوضح مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير، ان “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى المبارك وتم اقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور اسبوع من عيد الفطر السابق والتي اسهمت بارتفاع عدد الاصابات“.

واضاف ان “الإصابات تواصل الارتفاع منذ اسابيع لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء في بغداد والمحافظات وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان، مشيرا الى انه “من الممكن انخفاض عدد الاصابات اذا استمر التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية“.

وشدد عبد الامير على “وجوب تركيز كل مواطن على حماية نفسه واسرته لإن الفايروس خطير ولا يمكن الاستهانة به“.