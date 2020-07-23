داعش ينشئ خطوط نقل بين العراق وسوريا مستغلًا الأنشغال بكورونا

بشكل شبه يومي يتسلل عناصر تنظيم داعش بمجاميع صغيرة، عبر الحدود الى الاراضي العراقية قبل ان يختفوا في المناطق الوعرة.

اغلب المتسللين يكونون قد تواصلوا قبل الدخول الى العراق مع زعيم التنظيم، الذي يرجح بانه متواجد قرب الحدود الغربية.

وبدأت خطة الانتقال الجديدة بعد شهر واحد من مقتل الزعيم السابق لـداعش ابو بكر البغدادي بغارة اميركية العام الماضي في شمال غربي سوريا، لاعادة زخم المسلحين في العراق.

وظهرت في شهري نيسان وايار الماضيين، زيادة في عدد تسلل المسلحين بالتزامن مع القيود التي فرضت لمواجهة فايروس كورونا، إذ شن التنظيم نحو 250 هجوما في عدة مدن.

بالمقابل تلاحق القوات الامنية، وباساليب جديدة المسلحين الداخلين الى العراق عبر مصادر محلية، لكن الحاجة ما زالت مستمرة الى دعم قوات التحالف الذي يواجه هجمات من جماعات مسلحة شيعية.

وكان العراق قد أعلن “النصر” على التنظيم نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام. لكن فلول “داعش” ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمالي البلاد وغربيها.

وتسببت الاشهر الاولى من العام الحالي ــ حيث كانت البلاد تسير بحكومة تصريف اعمال استمرت نحو 5 اشهر والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد ــ في تسلل دواعش بشكل اكبر عبر الحدود.

مصدر امني في شمالي العراق، يقول لـ(المدى) ان “فرقا صغيرة تتسلل بشكل شبه يومي من سوريا الى العراق، بسبب الارباك في الجانب الآخر من الحدود الغربية”.

ويقدر المصدر عدد افراد تلك الفرق بين “8 الى 10 اشخاص”. ويضيف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “يدخل هؤلاء مع ادلاء يعرفون الطريق جيدا ويرشدوهم الى اماكن اختباء”.

وبعد مقتل الزعيم السابق للتنظيم، بدأ خليفته “ابو ابراهيم القرشي” في تشرين الثاني الماضي، إعادة هيكلة التنظيم ودفع المسلحين للعودة الى العراق ودول اخرى.

ويرجح المصدر ان يكون زعيم التنظيم “في منطقة دير الزور القريبة من الحدود العراقية، او في صحراء تدمر في شرقي سوريا”.

وأعلن التنظيم بعد ايام فقط من مقتل البغدادي في تشرين الاول الماضي، أن القرشي هو الزعيم الجديد. وأكدت وكالة أعماق التابعة للتنظيم عن اسم زعيمه الجديد، كما أقرت بمقتل المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر.

ولم يتم الكشف عن هويته أو حتى جنسيته على عكس الزعيم السابق البغدادي الذي يكشف لقبه بسهولة عن كونه عراقيا.

ويرجح أن يكون القرشي هو عبد الله قرداش (أبو عمر التركماني)، وهو متشدد من تركمان العراق ومن أبرز القيادات في التنظيم، والذي يتردد من آب 2019 أنه نائب البغدادي.

وعرف الزعيم الجديد للتنظيم الذي كان ضابطا في الجيش العراقي السابق، بعدد من الألقاب أشهرها “البروفسيور” و”المدمر”، واتفقت اغلب التحليلات على وحشيته.

ويشير المصدر الامني الى ان “اغلب المسلحين القادمين من سوريا قد يكونوا تواصلوا مع زعيم داعش”، كما يقول ان “هناك متسللين آخرين يأتون من معتقلات سوريا قرب الحدود مثل مخيم الهول”.

يضم المخيم الذي يبعد نحو 30 كم عن الحدود العراقية، أكثر من 40 ألفًا من العراقيين، وهم نحو 9 آلاف عائلة، من أصل 68 ألفًا من جنسيات متعددة.

ويقف عناصر داعش في طريق تسلله الى مناطق داخل العراق، بعدة محطات استراحة. ويقول المصدر ان “التنظيم يدفن دراجات نارية وارزاق في نقاط معروفة بالصحراء، تساعدهم على الوصول”.

وتحدث اغلب اعمال التسلل في الحدود بين سوريا ونينوى التي يبلغ طولها اكثر من 300 كم، حيث لا تسيطر القوات النظامية السورية من الجانب الآخر.

ويضيف المصدر “بعد عبور الحدود يختفون في منطقة الجزيرة، الرابطة بين نينوى وصلاح الدين والانبار، ثم يتسربون بعد ذلك الى تلال مكحول او في جنوب الموصل بمنطقة الحضر وصولا الى حمرين الممتدة الى داخل الاراضي الايرانية”.

نهاية العام الماضي، كشف آمر لواء انصار المرجعية في الحشد الشعبي حميد الياسري، ان القائد الجديد لـ”داعش”، وجه عناصره بنقل العمليات والمسلحين الى جزيرة الحضر.

وقال الياسري ان برقيات تصلهم من “المخابرات والاستخبارات تؤكد تسلل الدواعش من سوريا باتجاه العراق حاملين معهم غاز الخردل”، مبينا ان هناك “تقصيرا كبيرا من طيران الجيش لعدم ردعه لهذه العناصر في صحراء الحضر”.

وتسببت هجمات داعش في الحضر بهجرة نحو 20 الف نسمة بالقرب من مركز القضاء.

وقال علي الاحمدي، قائممقام الحضر لـ(المدى) ان “اكثر من 100 قرية اخليت من اصل نحو 160 قرية”.

ويثار جدال كبير في تلك المناطق، حول ستراتيجية تسليح العشائر لمواجهة التنظيم او ملاحقة المتسللين، حيث يتخوف من تسلل السلاح الى جماعات متطرفة، وانتشار السلاح خارج اطار الدولة.

بدوره، يقول المصدر الامني: “هناك ملاحقة دائمة للمتسللين ونستخدم بعض المصادر المحلية من رعاة الغنم للحصول على المعلومة”.

وغالبا ما تواجه القوات الامنية صعوبة في تمويل تلك العناصر المحلية، بسبب الاجراءات الروتينية في المؤسسات الحكومية.

ويقول مروان الجبارة، وهو المتحدث باسم مجلس عشائر صلاح الدين لـ(المدى) ان “العشائر تواصل مهاجمة وتطهير المناطق الوعرة في الجزيرة ومكحول وحمرين، لكننا بحاجة الى تكثيف طيران التحالف”.

ومؤخرا انسحبت 68 دولة من مظلة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، فيما يرجح انه بسبب هجمات الفصائل الشيعية المسلحة، وانتشار وباء “كورونا”.

بالمقابل كشفت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية، امس، عن اعتقال 419 عنصرا تابعا لـداعش، في سلسلة من الحملات الامنية مع العمليات المشتركة في نينوى، البصرة، بغداد، كركوك، صلاح الدين، الرمادي، أربيل، والسليمانية.

كما كشفت صحف بريطانية قبل ايام، عن قيام فرق قناصين من القوات الخاصة وكوماندوز ضمن للسلاح الجوي البريطاني بقتل نحو “100 مسلح من داعش”، خلال معارك انفاق سرية امتدت على مدى الثلاثة اشهر الماضية في منطقة جبلية شمالي العراق كان الهدف منها سحق اي عودة جديدة للتنظيم.