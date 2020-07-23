شرطة بغداد تصدر بياناً بشأن فيديو يظهر موقوفاً يشكو عدم اصطحابه للطبيب

أصدرت قيادة شرطة بغداد، الأربعاء، بياناً بشأن فيديو يظهر موقوفاً يشكو عدم اصطحابه للطبيب.

وذكرت القيادة في بيان ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه احد الموقوفين في مركز شرطة الحسينية في بغداد ويتحدث فيه عن عدم اصطحابه للطبيب كونه مريض حسب ادعاءه”.

وأضافت أن “ما ذكره المتهم والمطلوب على ثلاث قضايا قتل ومن ارباب السوابق عار عن الصحة فقد تم اصطحابه الى الطبيب من قبل ضابط المركز اربعة مرات وكذلك الى عيادة طبية مدنية في المرة الخامسة وكان رأي الطبيب انه لا يحتاج الى عملية كما ذكر في مقطع الفيديو وان هذا المتهم يحاول جاهدا التمارض من اجل الحصول على فرصة للهروب بداعي حاجته الدخول الى المستشفى”.

وأكدت القيادة، “أنها تتبع اقصى درجات الحيطة والحذر في الحفاظ على امن السجناء الصحي حتى وان كانوا مطلوبين وفق جرائم خطيرة ومنها ما ارتكبها هذا المتهم كما راجعت محامية المتهم لغرض تسجيل عيادة له وقدمتها الى السيد رئيس المحكمة والذي رفض الطلب كون تقرير الطبيب والذي زود به المركز اثبت انه لا يعاني من اي مرض وكذلك تتبع القيادة توجيهات الوزارة المؤقرة في تطبيق حقوق الانسان ومراعاة الوضع الصحي لاي سجين وان قائد شرطة بغداد في تجوال دائم على مراكز الشرطة وعلى مواقفها واماكن احتجاز النزلاء فيها”.