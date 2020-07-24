الصحة العالمية تكشف احدى الحقائق عن فيروس كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، أن المنظمة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس كورونا في عدد قليل نسبيا من البلدان.

واضاف غيبريسوس في لقاء متلفز اليوم (23 تموز 2020) “لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان“.

واكد غيبريسوس ان ” ثلثا الحالات جميعها من عشر دول، قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من 3 دول فقط“.

وأفاد مدير منظمة الصحة العالمية بأنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما، فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.

إلى ذلك، أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 15 مليون إصابة.