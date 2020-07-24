الصوت العالي يعد مؤشراً بأن صاحبه لا يقول الحقيقة يا وائل؟

محمد مندلاوي

قلته وأقوله مجدداً، أنا محمد مندلاوي لا أستعمل التقية، والتورية، والمعاريض في كتاباتي قط، أذكر اسم الشخص المعني، أو الجهة المعنية، بكل صراحة ووضوح، والذي لا يعجبه كلامي فليضرب رأسه بأكبر صخرة من صخور جبال كوردستان الشماء.

هناك شخص ذكرت اسمه في عنوان المقال أعلاه، لقد بلغ من العمر أرذله، إلا أنه لا يعقل ولا يبصر حوله، أنه عدو لكل شيء كوردي!!. تجده في كل لقاءاته التلفزيونية يذكر الشعب الكوردي أو إقليم كوردستان بسوء، بعد أ يؤلف من وحي ألف ليلة وليلة قصص خيالية تسيء للشعب الكوردي الجريح ويطرحها على الشارع العراقي بأسلوب تراجيدي متقن كي يحرضه ضد الشعب الكوردي المسالم، الذي أجرم بحقه النظام العربي في العصر الحديث على مدى قرن من الزمن،لقد شاهد العالم كيف أن هذا النظام العروبي الدموي استخدم ضده حتى السلاح الكيماوي المحرم دولياً، وأنفل أبناءه، وهجر مئات الآلاف منهم إلى إيران، وغيب الآلاف منهم في معتقلاته، وعَرَّب مدنه التي بناها قبل آلاف السنين وفي مقدمتها كركوك السليبة، الخ الخ الخ. مع كل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسان، تجد هذا المعتوه المدعو وائل بدل أن ينكس رأسه أمام الشعب الكوردي الجريح، الذي أجرم بحقه أبناء جلدته نجده يتهجم بشكل سافر على هذا الشعب المسالم، الذي ظلم من قبل جيرانه قبل غيرهم، وأحد هؤلاء الجيران هم العرب. يزعم وائل أنه عربي من البصرة، لكن أهل البصرة لم يقبلوه، ولم يمنحوه أصواتهم في دعوته لتأسيس إقليم البصرة، ولم يمنحوه أصواتهم في الانتخابات البرلمانية كي يمثلهم في البرلمان الاتحادي؟.

لقد شاهدته في هذه الأيام التي طالب فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى كاظمي بقطع الرواتب الكبيرة والمتعددة التي تقبضها جماعة رفحاء؟؟. إلا أن وائل، من أجل أن يغطي على موضوع أهل رفحاء حشر اسم الكورد في الموضوع بطريقة سوقية قائلا: إن عدد الكورد الذين يستلمون راتب مزدوج من خلال مؤسسة الشهداء والسجناء ما يقارب مليون ومائتي ألف كوردي. لم يقل للمشاهد مِن أين جاء بهذه المعلومة؟. ثم، لنفترض جدلاً أن ما زعمه صحيح، ألم يكن الشعب الكوردي كله متهماً إبان الحكم البعثي المجرم؟ ألم يعتقل الكوردي فقط لأنه كوردي؟. أنا اعتقلت من قبل جلاوزة الأمن العامة، ومن ثم هجرت إلى إيران عبر أراضي جنوب وشرق كوردستان، إلى الآن لم استلم أي مبلغ من النظام العراقي لا كمعتقل، ولا كمهجر قسراً إلى إيران، وهكذا عائلتي المكونة من زوجتي وأبنائي الأربعة. ومثلنا شقيقي وشقيقتي لم يستلموا أي مبلغ من النظام العراقي. صدقني عزيزي القارئ الكريم، هناك الآلاف من الكورد الفيلية الذين اعتقلهم نظام حزب البعث المجرم، أو الذين هجرهم إلى إيران لم يقبضوا أي مبلغ

من حكومة بغداد، لكي أكون دقيقاً فيما أقول أن غالبيتهم لم يطلبوا بالتعويض من النظام العراقي الجديد. لكننا نجد هذا الذي لا يخاف الخالق يسرد من رأسه سلسلة أكاذيب رخيصة ضد هذا الشعب الجريح.

عزيزي المتابع، لقد شاهدت تسجيلاً لوائل البارحة وهو يصرخ بصوت عالي ضد الشعب الكوردي: أنتم احتليتم كركوك، ويقول: قلت له نعم احتلال- حقيقة لا أعلم لمن قال هذا الكلام الماسخ الذي لا ينهضم- ومن ثم يسرد شريط طويل من الكلام الذي تفوح منه رائحة العنصرية الكريهة.

ردي على الجزئية أعلاه: لقد قلته مراراً كراراً، لكن لا ضير أن أكرره لوائل عبد اللطيف الذي يظهر أنه لا يقرأ وإذا قرأ لا يفهم، قل لنا يا دكتور وائل ما اسم كركوك التي احتلها الكورد كما تزعم بلغتك العربية؟ صدقني لو لها معنى باللغة العربية لأقف مع العرب ضد الكورد من أجل تحريرها من براثن الكورد. يا رجل، قليلاً من الحياء، أ بهذه العقلية… كنت تقضي بين الناس ؟؟؟!!! اذهب وتصفح فقط كتب التاريخ العربي حتى تعرف حقيقة كركوك الكوردية والكوردستانية. إلا تستحي على شيباتك حين تزعم أن الكورد احتلوا كركوك!!. مَن يَسرق مَن,ومَن يحتل أرض مَن يا وائل؟؟؟!!!. يا أمة العرب، إذا هذا دكتوركم وقاضيكم بهذه العقلية… يلفق على شاشات التلفزة بوضح النهار دون أن يعرق جبينه، يا ترى كيف سنتعامل مع عامتكم؟؟؟!!!. يا وائل، لا أغوص في ثنايا التاريخ الذي كل كتبه تقول أن مدينة كركوك كوردية، فقط أذكرك بنواب البرلمان العراقي بين أعوام 1925- 1958 هناك العشرات من الكورد مثلوا كركوك في البرلمان العراقي، نحن نطالبك فقط أن تذكر لنا أسماء ثلاثة نواب عرب مثلوا كركوك خلال الأعوام التي ذكرناها أعلاه لا غير، ممكن أن نتساهل معك وننزل إلى اثنين فقط. أنصحك قبل أن تبحث كي لا تتعب أن تراجع مقالنا المنشور في “مركز النور” الذي بعنوان: كركوك من احتلال الباب العالي حتى التضحية بالدم الغالي. حتى ترى الحقيقة بأم عينك.

يزعم وائل: يوم ترفعون العلم، يوم تحقرون علمنا.

ردي عليه: ما هذا الكلام يا وائل! أنك تزعم حاصل على شهادة دكتوراه، وقاضي سابق، لما لا تحترم الشهادة التي حصلت عليها!!، لما لم تحترم المهنة التي قضيت فيها أعواما!!. هل من المحرمات أن يرفع شعب ما في إقليمه علمه الخاص؟! هل تعرف أن عمر هذا العلم أقدم من عمر الكيان العراقي المصطنع؟؟. هل تعلم أن هذا العلم يمثل أكثر من 40 مليون إنسان كوردي؟؟. هل تعلم أن هذا العلم يمثل وطن اسمه كوردستان يمتد من البحر إلى البحر؟؟. هل تعلم أن في الغرب (الكافر) محطات الوقود، ومحلات المواد الغذائية لها أعلامها الخاصة بها؟؟. وفيما يتعلق بحرق العلم كما زعم وائل. لقد شاهدت عام 2017 تحديداً بعد احتلال مدينتي خورماتو وكركوك من قبل ميليشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي المجرم، أن أحداً من شراذم هذا الحشد جالس على كرسي يبتسم وينفث دخان غليون (نارگيلة) وواضع تحت حذائه، ليس تحت قدمه، بل تحت حذائه علم كوردستان، وأنا قمت على وجه السرعة بجلب الخرقة التي عليها علم العراق بعد أن رفعت منه اسم الله لكي لا أجرح مشاعر المسلم ومن ثم وضعته تحت قندرتي وبصقت عليه وأكملت الأخوات والأخوة بقية المهمة. كان هذا العمل القومي النبيل رداً مباشراً على ذلك الوبش الذي لم يحترم علمنا القومي والوطني المقدس.

ويزعم وائل: يوم تسيئون إلى مراجعنا، يوم ما أدري شتسون.

ردي على هذا الكلام التافه: يا هذا، نحن شعب علماني متحضر، لا نسيء إلى أي معتقد، أو رجالات المعتقد. نحن نسيء لكل من يسيء لنا، أو يتعرض بنا، كائن من كان هذا الشخص، دون أي استثناء، كل مَن لا يحترم الشعب الكوردي، ولا يعترف بوطنه كوردستان، نحن أيضاً لا نحترمه، ولا نحترم وطنه ولا نعترف به. لمن لا يعلم، إن الشعب الكوردي، ووطننا كوردستان، وعلم كوردستان، وعيدنا القومي نوروز، ونشيدنا القومي “ئەی رەقیب” خطوط حمر بالنسبة لنا، من يمس أية واحدة من هذه المقدسات عندها لا نحترمه ولا نحترم أي مقدس له. لاحظ عزيزي القارئ عندما تتكلم العنصرية المقيتة. يقول

وائل: ما أدري شتسون. ليس في جعبته كلام يهذري به جاءنا بهذه الطريقة الرخيصة التي لا معنى لها؟! إذا ما تدري لماذا تقوله!!. أليس ينطبق عليه المثل الشعبي: ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة؟؟ أي: إن كلامه لا يعبأ به.

يزعم وائل: يا به تره احنه بلد مال عشرة آلاف سنة، مال حضارة، واحد يطلعلي زعطوط كوردي: وين تردون روحوا روحوا. وين نروح احنه وين، هذا بلدنا صار عشرة آلاف سنة، احنه أهل الحضارة السومرية، أحنه أهل المشحوف، والچينكو،أنه أنتم منو ليش تخلونه نطلع عن كذا، اليوم يحرق العلم العراقي في أكثر من سبع مرات من شباب صعاليك لا يحترمون ويسيئون إلى مراجعنا. انتهى كلام وائل. لقد نشرته لك عزيزي القارئ مثلما تكلم، بلهجة شعبية ركيكة. أ هذه لغة شخص يزعم أنه أكاديمي وقاضي!!.

ردي علي ما قاله وائل أعلاه لكي يحرض به ضد الكورد: يا وائل، لا تحاول أن تغطي على عدم أصالتك في العراق بالصراخ والعويل، ها أنك دخلت في مضمار ليس لك فيه شيء يذكر. أنت تقول أنك عربي وأنك تنتمي لآل الفضل وهو فرع من بكر وائل وتاريخ بني وائل معروف متى دخلوا العراق، إذاً كيف تزعم أن تاريخك عشرة آلاف سنة في العراق؟؟!! إلا أن تكون كورديا عنده ممكن أن نصدقك، لأن التاريخ لم يذكر أحداً بهذا التاريخ في هذه البلاد سوى الكورد؟؟. نعم وائل،الزعطوط لا ينكر لقد قال لكم: إن كنتم عربا عودوا إلى حيث جئتم منها أول مرة، إلا وهي الجزيرة العربية التي تحمل اسمكم؟؟. إن وائل كلما ترتفع درجة حرارته يخطأ أكثر ويقع في مطبات أكثر، صار يزعم أن السومريين عرب ووائل ينتمي لهم!!! يا وائل تمهل قليلاً لا تدخل في مناطق لا تجيد المبارزة فيها. ألم تقرأ أن علماء التاريخ والآثار في عموم العالم ومنهم العرب يقولون أن السومريين جاءوا من شمال شرق العراق، هل من الممكن أن تتكرم وتقول لنا أين يقع شمال شرق العراق؟؟. العلماء يقولون أن اللغة السومرية ليس فيها مؤنث هل العربية هكذا؟ أم فيها مؤنث ومذكر؟ لعلمك اللغة الكوردية ليس فيها مؤنث مثل السومرية. قبل أن لا أنسى اللغة السومرية لغة امتزاجية،التصاقية أي: تبتكر من عدة كلمات كلمة واحدة، وهكذا الكوردية إلى يومنا هذا، بينما اللغة العربية لغة اشتقاقية وأنت كعربي تعرف ماذا تعني هذا ولا أشرحها لأني شرحتها مرات ومرات في مقالاتي السابقة. اللغة السومرية فيها مفرد وجمع وهكذا الكوردية بينما العربية فيها مفرد، مثنى، جمع. السومرية فيها الحروف التالية “ژ، گ،پ، چ” وهذه الحروف موجود إلى اليوم في اللغة الكوردية، هل توجد في العربية مثل هذه الحروف؟ لا تسكت خجلا، أنا أجاوب نيابة عنك لا لا توجد. حروف العلة السومرية نفسها في اللغة الكوردية الخ الخ الخ. ثم، تقول احنه أهل الـ”چنكو”هل أن الـ”چينكو” كلمة عربية؟؟. لما لم تذكر كلمة مَردي، وگشوة، وخنياب، وبريسم، وسركال، وسواريه، وپيادة، وتشرح معانيها أن استطعت ولأية لغة تنتمي ولماذا الجنوبي يرددها في كلامه؟؟. إن موضوع العَلَمْ تكلمنا عنه في صدر ردنا هذا، ونكرره تحرقوا علمنا مرة نحرق علمكم عشرة مرات. ثم يقول عنا بأننا صعاليك. لا يا هذا، نحن الكورد ليس لدينا صعاليك، الصعلوك كلمة عربية تعني لص، وفتاك، وتعني أيضاً متسكع يعيش على الهامش.إن الكثير من شعراء العرب وصحابيهم الذين تفتخرون بهم كانوا من الصعاليك، كأبو ذر الغفاري، ومغيرة بن شعبة، وسارية بن زنيم الدائلي، وعروة بن الورد، وتأبط شرا، والشنفرى، والأحيمر السعدي، والبراض بن قيس الكناني. وأخيراً يدق وائل على الوتر الحساس، بأن الكورد يسيئون إلى مراجعنا!!. أي مرجع أساء له الكورد!!. إن مراجعكم هم يسيئون إلى بعضهم بعضا. هذا هو شاعر العرب الأكبر اقرأ ماذا يقول عن مراجعك يا وائل: تحكم باسم الدين كل مذمم … ومُرتكب حفّت به الشبهات… وما الدين إلا آلة يشهرونها … إلى غرض يقضونها وأداة … وخلفهم الأسباط تترئ ومنهم … لصوص ومنهم لاطة وزناة … فهل قضت الأديان أن لا تَذيعها … على الناس إلا هذه النكرات. لقد كتب الجواهري هذه القصيدة قبل قرن إلا تسع سنوات. هل نحن نسيء إلى المراجع؟ أم سادة وشيوخ الشيعة يسيئوا إلى أنفسهم، ألم تشاهد ابن المرجع الأعلى أبو القاسم الخوئي سيد عباس ماذا قال عن أهله وعمه الذي صار نصرانياً وقريبته التي تشتغل

في الملهى الخ. هل استمعت إلى الشعر الذي قرأه الشيخ الغزي في برنامجه كان قد كتبه الشاعر الحسيني (عبد الحسين أبو شبع) ينتقد فيه المرجع الشيعي الأعلى السيد محسن الحكيم: يا آية الله اشلون آية تعتز بحديد وعباية… تدري بحديد ولا ماتدري… سافل سَرسَري لواط كفري يشرب الخمر في ليلة القدري… ويسب الأئمة والنباية يا آية الله اشلون آية الخ. هل شاهدت حلقة من برنامج الشيخ الغزي الذي بعنوان: “تفشي الزنا واللواط في أجواء المرجعية” وهو يتحدث عن ضرطة المرجع محمد رضا الهمداني التي سمعها 40 من المراجع والشيوخ. هل الكورد قالوا هذا؟؟ أم الذي قاله من داخل البيت الشيعي؟؟. أسكت يا وائل كفى كذب وتدليس ضد الشعب الكوردي الجريح اتركهم وشأنهم وإلا هناك الكثير الكثير.

قال الإمام جعفر الصادق: لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكاً والربع الآخر أحمق. (رجال الكشي) ص 179