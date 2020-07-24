الكهرباء: العراق أكمل 80% من التزامات اتفاقية الربط الخليجي

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن أكامل العراق 80% من التزامات الاتفاقية التي وقعها مع هيئة الربط الخليجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي للوكالة الرسمية، إن المرحلة الأولى من الاتفاقية التي وقعها العراق مع هيئة الربط الخليجية تنص على تزويد محافظة البصرة بـ(500) ميكاواط من خلال خطي نقل الطاقة، وهما محطة الفاو القديم والفاو الجديد، فضلاً عن إنشاء محطة الفاو التحويلية (400 ) kv”.

واضاف، أن “الاتفاقية نصت على جملة من الالتزامات تقع على عاتق الجانب العراقي، وأخرى على الجانب الخليجي”، مؤكداً أن”العراق أكمل 80% من هذه الالتزامات”.

وتابع، أن “هذه الاتفاقية بها مرونة وجهوزية كبيرة للطاقة الكهربائية، باعتبار أنه سيصبح لدى العراق مصدر تغذية آخر للطاقة الكهربائية في حال تعرضت المنظومة للإطفاء”، مؤكداً أن”ملف الربط الكهربائي سيعزز من وضع المنظومة بشكل كامل ووضع البصرة بشكل رئيسي ،وسيتكفل بمعالجة انخفاض الفولتيات”.