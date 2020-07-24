المالية تصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز

وجهت وزارة المالية، الخميس، بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز، بداية الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم (23 تموز 2020) وزير المالية علي عبدالامير علاوي وجه دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الأسبوع المقبل”.

واعلن البنك المركزي العراقي، امس الاربعاء، أن رواتب الموظفين لشهر تموز متوفرة في حساب وزارة المالية المفتوح لديه.

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي احسان الياسري، إن البنك المركزي خصم حوالات بقيمة خمسة ترليونات لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز”، مرجحا ان “يتم اطلاق الرواتب قبل عيد الاضحى المبارك”.