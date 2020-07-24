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النزاهة تضبط ١١ عجلة في ثلاث عملياتٍ نفذتها بميناء أم قصر الشمالي

كشفت مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة عن تفاصيل عمليَّات الضبط الثلاث التي نفَّذتها في ميناء أم قصر الشماليِّ، مُبيّنةً ضبطها (11) عجلةً مُحمَّلةً بموادَّ مُختلفةٍ ممنوع استيرادها.

المديريَّة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات الثلاث التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لست شاحناتٍ مُحمَّلةٍ بمادَّة (شيش التسليح)؛ وذلك لاختلاف نوعيَّة البضاعة الواردة في التصريحة الگمرگية؛ بغية التهرُّب من الرسوم.

وأشارت إلى ضبطها خمس عجلاتٍ نوع (براد) في عمليَّةٍ أخرى مع معاملاتها الگمرگية؛ وذلك لاحتوائها على موادَّ غذائيَّةٍ ممنوعةٍ من الاستيراد، مُبيّنةً ضبط عضو لجنة الكشف في الميناء خلال العمليَّة، فيما تمكَّنت في العمليَّة الثالثة من ضبط حاويةٍ تحوي ثلاث سيَّاراتٍ حديثةٍ كانت مُعدَّةً للتهريب عبر الميناء.

ونوَّهت بـتنظيمها محاضر ضبطٍ بالمبرزات المضبوطة في العمليَّات الثلاث، وتمَّ عرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبط في ميناء أم قصر الشماليّ، أسفرت عن ضبط عجلاتٍ حوضيَّـةً وبراد وسياراتٍ مُحمَّلة بمادَّة السيراميك ومواد غذائيَّة مُنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من الاستيراد.

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