باخرة عراقية تكمل دورة كاملة حول الكرة الأرضية

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن الباخرة العراقية الحدباء أكملت دورة كاملة حول الكرة الأرضية عابرة المحيطات الهادي والهندي والأطلسي بمسافة 15400000 ميل.وذكرت الوزارة في بيانها أن “الباخرة العراقية الحدباء أكملت دورة كاملة حول الكرة الأرضية عابرة المحيطات الهادي والهندي والأطلسي بمسافة 15400000 ميل بحري ذهابا وبمسافة 19200000 ميل بحري إيابا في سابقة فريدة بتاريخ النقل البحري العراقي”.وأضافت أن “الباخرة طبقت جميع متطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO وهيأة التصنيف الفرنسية ومتطلبات جميع الموانئ العالمية التي دخلتها”.وأشارت إلى أن “الباخرة تم بناؤها لصالح الأسطول البحري العراقي في كوريا الجنوبية عام 2014 بحمولة 17500 طن”.