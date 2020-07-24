بالوثيقة.. عالية نصيف تكشف عن فضيحة اختيار ابن شقيق (ر.ح) رئيساً للجنة تحديد تفاصيل الأعمال المطلوبة لمشروعي محطة بيجي الحلقة الرابعة

(الحلقة الرابعة من سلسلة أخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء)

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام (ر.ح) بتعيين ابن شقيقه (ك.ف) رئيساً للجنة تحديد تفاصيل الأعمال المطلوبة لمشروعي محطة بيجي الغازية، إلى جانب أشخاص لاعلاقة لهم بالمحطة .

وقالت في بيان اليوم :” إن محطة بيجي الغازية كانت من مسؤولية مديرية المشاريع الغازية التي هي على اطلاع بتفاصيلها والعقد وجداول الكميات، وبالتالي يجب على الأقل اختيار ثلاث أعضاء في هذه اللجنة منها، في حين تم اختيار أعضاء للجنة ليست لديهم أدنى خبرة بمحطة بيجي، والطامة الكبرى أن عراب الفساد في وزارة الكهرباء (ر.ح) اختار ابن شقيقه رئيساً لهذه اللجنة وجاء به من كهرباء الفرات الاوسط ليكون بمثابة الذراع الأيمن له في هذا المشروع ويكتب تقريراً على هواه فيما يخص الأعمال المطلوبة، لأن الأعمال تعني الأموال، أما الشخص الذي رفع هذه المطالعة (المرفقة مع البيان) فقد تم تعيينه منذ شهر من قبل (ر.ح) و (م) ، أي أن العملية مدروسة ومخطط لها، وباختصار شديد إن مشروع محطتي بيجي بالنسبة للفاسدين في وزارة الكهرباء هو الكنز الذي سيتقاعدون ويهاجرون بعد الحصول عليه “.

وتساءلت نصيف :” هل أن اختيار ابن شقيقه رئيساً لهذه اللجنة المهمة (صدفة) مثل تعيين أقربائه الثلاثة مدراء محطات؟ ” ، مبينة :” ان الردود الضعيفة في الفضائيات جعلته يكشف عن نفسه انطلاقاً من قاعدة (يكاد المريب يقول خذوني) “.

وتابعت نصيف :” سنواصل بإذن الله نشر سلسلة فضائح الفاسدين في وزارة الكهرباء إلى حين تطبيق العدالة واسترجاع حق الشعب العراقي الذي عاش بلا كهرباء سنين طوال، في حين أبسط قرية في افقر دول العالم تتوفر فيها الكهرباء “.