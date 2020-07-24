برلماني يعتزم توجيه سؤال لوزير الكهرباء ويُلوّح باستجوابه

كشف النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي المحمداوي، الخميس، عن عزمه توجيه سؤال برلماني إلى وزير الكهرباء بشأن التراجع الحاصل في تجهيز المواطنين بالطاقة “دون أسباب أو مبررات واضحة”، فيما لوّح بإمكانية استجواب الوزير.

وقال المحمداوي إن “ما انفق على وزارة الكهرباء خلال السنين السابقة يكفي لبناء عشرات المحطات الكهربائية وبما يضاهي المحطات الأكثر تطوراً في كل دول العالم، لكن الواقع على الأرض هو تردي الخدمات المستمر بسبب الفساد والصفقات غير المدروسة التي أهدرت مليارات الدولارات طيلة السنين السابقة دون أي نتائج”.

وأضاف، أن “مجلس النواب سبق له وأن شكّل لجنة للتحقيق والتدقيق لجميع عقود الكهرباء، وتوقعنا أن نجد تحسناً خلال هذه الفترة للتيار الكهربائي في محاولة من رؤوس الفساد للتغطية على ملفات فسادهم بغية إسكات الأصوات التي تعالت ضد وزارة الكهرباء نتيجة تردي خدماتها، لكن ما حصل هو العكس ففي حالة إصرار وعناد واضحة تراجعت خدمة الكهرباء، وكأنها رسالة من رؤوس الفساد في الوزارة بأننا مستمرون بمعاقبة الشعب ولن نخشى شيئاً”.

وأكد المحمداوي، أنه سيوجه “سؤالاً برلمانياً إلى وزير الكهرباء حول أسباب هذا التراجع الكبير بالتجهيز، وبحال كان الجواب غير مقنع أو تم تسويف الإجابة فحينها سيكون لنا مواقف أكثر شدة وصرامة داخل قبة البرلمان وضمن الصلاحيات الممنوحة لنا كممثلين للشعب والتي قد تصل إلى تقديم طلب للاستجواب”.