تحدي الطهاة في زمن كورونا… العراق ثالثا عربيا

… تضامن عبدالمحسن

شارك المنتخب العراقي للطهاة في البطولة العربية لفنون الطهي والحلويات للمنتخبات العربية، برعاية الإتحاد العربي للطهاة، والتي اقيمت للفترة بين 13 الى 16 تموز الجاري. ونظرا لظروف الحجر الصحي بسبب الوباء المنتشر في العالم، وخوفا على صحة المتسابقين من هذا الفيروس، أقيمت البطولة أون لاين لأول مرة فى تاريخ العالم العربي للطهاة، بمشاركة ما يقارب ١٥ دولة عربية بضمنها منتخب العراق للطهاة. متمثلا بالشيف قصي الياسري الذي شارك في الطبق البارد، الشيف عمر القيسي الذي شارك بطبق البيتزا، الشيف نور العبودي الذي شارك طبق الحار، الشيف مالك الذي شارك بطبق الحلويات. فيما جاءت قائمة المدربين برئاسة الشيف فراس القيسي وعضوية الشيف فراس العراقي والشيف سرمد يورام والشيف انمار. عن البطولة صرح الشيف فراس القيسي قائلا: (بذلنا جهودا كبيرة في تدريب الفريق واعطاء النصائح والارشادات والمعلومات من اجل انجاح مهمة المنتخب، رغم ذلك حصلنا على المركز الثالث بالميداليا البرونزية، وهي نتيجة غير مرضية ولم تكن منصفة ابدا). وبدوره ابدى الفريق المشارك امتعاضه من النتيجة التي جاءت محبطة وبعيدة عن استحقاقه الفعلي عازين ذلك الى غياب النزاهة والمهنية في لجنة التحكيم. فيما اشاد الشيف فراس بدور “أسود منتخب العراق” الذين عانوا ماديا ومعنويا ونفسيا قبل وأثناء المسابقة لكنهم عاهدوا أنفسهم ان يرفعوا اسم العراق واسم الطاهي العراقي في جميع المحافل الدولية. ومرة اخرى يثبت العراق قدرته على التحدي والنجاح بأكثر الظروف عتمة وصعوبة.. بورك طهاة العراق بفوزهم، ومشاركتهم الفاعلة، وجهودهم اللذيذة في اعداد الأطباق!