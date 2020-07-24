تظاهرات لليوم الخامس على التوالي في ذي قار (فيديو وصور)

شهدت محافظة ذي قار، الخميس، تظاهرات لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بإقالة جميع المسؤولين المحليين، واحتجاجا على تردي الخدمات وسوء تجهيز الطاقة الكهربائية.

واقدم محتجون اليوم، (23 تموز 2020)، على حرق الاطارات وقطعوا عدة طرق رئيسية مؤدية إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وأجبروا الدوائر الحكومية على إغلاق أبوابها في منطقة سوق الشيوخ.

يشار إلى ان محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، منح أمس الاربعاء، قائممقام قضاء سوق الشيوخ، حسين فرج، إجازة إجبارية حتى انتهاء عيد الأضحى على خلفية تصاعد الاحتجاجات في القضاء والمطالبة بإقالة جميع المسؤولين المحليين.

كما شهدت محافظات جنوبية أخرى احتجاجات مماثلة بسبب تردي الخدمات وسوء الطاقة الكهربائية.

وكانت محافظة البصرة شهدت في تموز 2018 أكبر موجة احتجاج شعبية بسبب تردي واقع الخدمات وتفشي الفساد، قبل أن تمتد موجة الغضب الشعبي والاحتجاجات لتشمل معظم مدن الجنوب وبغداد.

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