توجيه جديد من مصرف الرافدين لفروعه في بغداد والمحافظات

أصدر مصرف الرافدين، الخميس، توجيها لفروعه في بغداد والمحافظات بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، 23 تموز 2020، ان “مصرف الرافدين وجه فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها “، مبينا أن “العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد”.

ودعا المصرف موظفيه الى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين يرومون ايداع أموالهم في الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق تلك الإيداعات”.