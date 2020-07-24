توضيح من شركة تسويق النفط بشأن صادرات النفط العراقي

اصدرت شركة تسويق النفط، الخميس، توضيحا بشأن صادرات النفط العراقي، فيما دعت الى توخي الدقة واخذ المعلومة وتفصيلاتها من مصادرها الرسمية.

وقالت الشركة في بيان “اشارة الى ما تم نشره في موقع الطاقة يوم ٢١ تموز الحالي الموسوم بعنوان (صادرات النفط العراقي في يوليو فوق هدف أوبك+ خلال 20 يوماً فقط)، تود شركة تسويق النفط ان توضح للرأي العام حقيقة عدم دقة الخبر المنشور وعدم احترافية التحليل الوارد فيه”.

واضافت “ففي الوقت الذي اكد فيه الخبر ان معدل الصادرات من الموانئ الجنوبية للعراق سجل معدل (٢.٧) مليون برميل باليوم كان قد اغفل حقيقة ان هذا المعدل بحد ذاته يقل بما يزيد عن (١٠٠) الف برميل باليوم عن معدل صادرات شهر حزيران السابق مع العرض ان هذا المعدل بحد ذاته غير نهائي ولا يعكس التزام العراق الذي ستظهره نتائج صادرات شهر تموز مطلع شهر اب القادم والتي اكد العراق من خلال وزارة النفط الاتحادية انها ستمثل التزاماً كاملا باتفاق دول اوبك والدول المؤتلفة معها لتخفيض الانتاج”.

وتابعت ان “معدل التصدير المذكور في منشور موقع الطاقة بحد ذاته وبعد جمعه بمعدل صادرات الاقليم من شمال العراق وحجم الاستهلاك المحلي ينتج عنه التزام يناهز ال ١٠٠٪ باتفاق تخفيض الانتاج”، داعية “المؤسسات الخبرية والاعلامية لتوخي الدقة واخذ المعلومة وتفصيلاتها من مصادرها الرسمية الدقيقة بدل الوقوع باخطاء تضر بمصداقيتهم بهذا المجال”.