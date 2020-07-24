ضبط مسيّرة تحمل قذائف بوزن 2 كغم فـي بنايات الجادرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الخميس، ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفًا بوزن 2 كغم بمنطقة الجادرية المحاذية للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2كغم فوق أحد البنايات بمنطقة الجادرية”. وأضاف البيان إنه تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، مبينةً أن القوات الأمنية باشرت في اجراء تحقيق كامل. ويوم الأحد الماضي، سقط صاروخا كاتيوشا، على مقربة من السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، دون سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية. وتتكرر الهجمات الصاروخية على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودًا أميركيين، منذ أشهر، وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة “الحشد الشعبي”، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 كانون الثاني الماضي.