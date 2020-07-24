Posted on by

طائرتان عسكريتان تجليان الرعايا الكوريين الجنوبيين من العراق

أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، الخميس، بإرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء حوالي 300 من الكوريين الجنوبيين العاملين في العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا.

وذكرت الوكالة، أن الطائرتين أقلعتا صباح اليوم الخميس من قاعدة جوية في كيمهيه، على بعد 450 كيلومترا جنوب سيئول، بحسب “روسيا اليوم”.

ومن المتوقع أن تعود الطائرتان اللتان ستقلان 297 مواطنا كوريا، معظمهم عمال في العراق، إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول، في غضون الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.

وستسلم كوريا الجنوبية عبر الطائرتين المتجهتين إلى العراق، 50 ألف كمامة طبية واقية إلى الحكومة العراقية.

وكانت سلطات كوريا الجنوبية قررت، الجمعة الماضية، إجلاء العمال الكوريين العاملين في مواقع الإنشاءات ب‍العراق اعتباراً من الأسبوع الحالي، وسط ارتفاع حالات الإصابة ب‍فيروس كورونا بـ”وتيرة سريعة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close