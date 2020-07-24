طائرتان عسكريتان تجليان الرعايا الكوريين الجنوبيين من العراق

أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، الخميس، بإرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء حوالي 300 من الكوريين الجنوبيين العاملين في العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا.

وذكرت الوكالة، أن الطائرتين أقلعتا صباح اليوم الخميس من قاعدة جوية في كيمهيه، على بعد 450 كيلومترا جنوب سيئول، بحسب “روسيا اليوم”.

ومن المتوقع أن تعود الطائرتان اللتان ستقلان 297 مواطنا كوريا، معظمهم عمال في العراق، إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول، في غضون الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.

وستسلم كوريا الجنوبية عبر الطائرتين المتجهتين إلى العراق، 50 ألف كمامة طبية واقية إلى الحكومة العراقية.

وكانت سلطات كوريا الجنوبية قررت، الجمعة الماضية، إجلاء العمال الكوريين العاملين في مواقع الإنشاءات ب‍العراق اعتباراً من الأسبوع الحالي، وسط ارتفاع حالات الإصابة ب‍فيروس كورونا بـ”وتيرة سريعة”.