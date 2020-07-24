على الهواء مباشرة.. ظاهرة قوية تتسبب بسقوط مراسل خلال التغطية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية مقطع فيديو يظهر تعرض مراسل أحد القنوات الحكومية لحالة إغماء على الهواء مباشرة، بسبب الإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب المقطع المصور، فان المراسل تعرض لحالة إغماء وسقط على الأرض خلال تغطية تلفزيونية مباشرة على الهواء من مدينة جدة، حيث عاد بعدها ليطمئن الجميع على صحته، قائلا: “اليوم كان الجو حارا جدا ودرجات الحرارة تكاد تلامس الخمسين”.

وأضاف “تعرضت لحالة إجهاد حراري، ما أدى لبعض الإعياء، لكن ولله الحمد اطمئن المشاهدين الكرام عبر قناة الإخبارية بأنني بخير وصحة وعافية”.

وبحسب جدول درجات الحرارة أمس الأربعاء، فقد وصلت إلى 44 درجة مئوية في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر.