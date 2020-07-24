مفوضية حقوق الانسان تحذر من كارثة انسانية في العراق

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، من كارثة انسانية في البلاد، مبدية قلقلها من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية.

وقالت المفوضية في بيان إن “المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تبدي قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية الصحية وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية والنقص الشديد في مادة الأوكسجين وعدم توفر مسحة العينة (pcr) والمستلزمات الوقائية والأدوية منا تسبب بحصول حالات الوفاة للمصابين بفيروس كورونا”.

وأكدت المفوضية “متابعتها ومن خلال فرقها الرصدية شحة المستلزمات الصحية والطبية وتخبط الجهات المعنية باختيار أماكن للحجر الصحي للمصابين وعدم تهيئة المستشفيات الكافية، لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بالفيروس وانتهاك لحق الصحة للمواطنين في عموم البلاد”.

وشددت على ان “الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين هي من مسؤوليات وزارة الصحة وهي مطالبة باتخاذ القرارات المدروسة وانتهاج الخطط الواقعية لمواجهة الجائحة بكل السبل الممكنة”، مطالبة وزارة الصحة بـ”تكثيف جهودها لدعم المؤسسات الصحية وتوفير كميات الأوكسجين الكافية للمصابين بفيروس كورونا لتجنب انهيار الوضع الصحي وحصول كارثة انسانية في البلاد”.