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ميليشيات الحشد .. القاطرة التي تجر العراق إلى الصراع الأمريكي – الإيراني

يعتقد الكاظمي بإمكانية التأثير عليها من خلال طهران

العراق من الدول القلائل التي تحتفظ بعلاقات وطيدة مع البلدين المتصارعين، الولايات المتحدة وإيران، إذ يلعب الخصمان دورا رئيسيا في الساحة العراقية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين (1979 2003).

وعلى حدة، تحالفت بغداد مع واشنطن وطهران، لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، عندما اجتاح، عام 2014، ثلث مساحة العراق، وبات على بعد 100 كيلومتر عن العاصمة.

وأثمر التحالفان عن إعلان بغداد، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، إلحاق الهزيمة بـ”داعش”، عقب ثلاث سنوات من حرب طاحنة.

لكن ثمرة هذين التحالفين لم تكن إيجابية دائما، إذ كاد العراق أن يتحول إلى ساحة حرب مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، مطلع العام الجاري.

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