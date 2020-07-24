هل سيوفق القضاء العراقي في محاكمة “الدواعش” بما يُنصف ضحاياهم ويُرضي العالم؟

خوّل مجلس الأمن في سبتمبر 2017 الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق تحقيق لجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش لاحتمال إستخدامها في إجراءات جنائية في العراق أو ربما في محاكم وطنية أخرى.

لكن مراقببن يلاحظون أن اجراءات محاكمة الآلاف من مقاتلي التنظيم، من العراقيين والأجانب، ما تزال بطيئة لأسباب متعددة، ليس آخرها توفير الأدلة الجنائية الحاسمة لإصدار القضاء العراقي الأحكام بحقهم، فضلا عن تباين مواقف الدول بشأن تطبيق عقوبة الإعدام التي يعمل بها القضاء العراقي.

إعداد وتقديم: نبيل الحيدري.