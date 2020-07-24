وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الداخلية تسهيل اجراءات عودة النازحين الى مناطقهم

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم الخميس مع وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي في مبنى وزارة الداخلية ببغداد ، اوضاع النازحين والعائدين إلى مناطقهم الأصلية وتسهيل إجراءات عودتهم والعمل على تامين تلك المناطق .

واثنت السيدة الوزيرة في مستهل حديثها على دور وموقف السيد وزير الداخلية في صناعة النصر على عصابات داعش الاجرامية باعتباره احد قادة النصر، الى جانب جهود القوات الامنية في الدفاع عن العراق ودحر الارهاب وارجاع الحقوق المسلوبة الى اصحابها من المظلومين والمضطهدين، وخصوصاً خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المحافظات العراقية عام ٢٠١٤ .

وبينت السيدة جابرو ان الوزارة تحرص على تأمين كافة احتياجات النازحين والعمل على اعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية بأسرع وقت ممكن، مشيرة الى ان العمل على إعادة الحياة للمدن المحررة وتوفير سبل العيش الكريم لأهلها من الضرورات القصوى .

من جهته اكد الغانمي مساندة وزارته ودعمها لملف اعادة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية ، معربا عن امله في اكمال عودة الاسر النازحة وغلق جميع المخيمات وملف النزوح في البلاد .