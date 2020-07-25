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الحكومة العراقية قد تعطل الدوام الرسمي هذا الاسبوع مع فرض حظر شامل

كشفت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن مقترح حكومي لتعطيل الدوام الرسمي، هذا الأسبوع.

وقال عضو الخلية، النائب عباس عليوي،  ان “الحكومة العراقية، تدرس حالياً صدور قرار بتعطيل الدوام الرسمي هذا الأسبوع بشكل كامل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات قياسية، في عموم البلاد، مع الانقطاعات الكبيرة للتيار الكهرباء”.

وبين عليوي، ان “السبب الاخر لهذا المقترح، هو السيطرة على عدم الارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، خصوصاً مع قرب حلول عيد الاضحى، وتجول الناس بشكل كبير في الاسواق”، مردفا بالقول انه “يجب مع التعطيل ان يكون هناك حظر شامل ايضا، ونحن بانتظار صدور القرار بشكل رسمي، وربما سكيون ذلك خلال الساعات المقبلة، فهذا الأمر متوقع”.

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