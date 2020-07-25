الداخلية: هذا ما قمنا بعد اختطاف الناشطة الالمانية

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن الاجراءات التي قامت بها بعد اختطاف الناشطة الالمانية، مشيرة الى انه بعد اكمال التحقيقات سوف يتم القاء القبض على كل المتورطين في هذه العملية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان “منذ اول دقيقة من اختطاف الناشطة الالمانية بذلت جهود كبيرة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبمتابعة ميدانية من وكيل الاستخبارات بشأن الموضوع”، مشيرا الى ان “المتابعة كانت من خلال كاميرات التصوير والجهد الاستخباري وتقاطع المعلومات وشهود العيان”.

واضاف “انشأنا خلية عمل استمرت ٢٤ ساعة وتمكنا من التوصل الى مكان المختطفة وتحريرها وكانت موجودة داخل هيكل متروك ضمن جانب الرصافة”، لافتا الى ان “الجهود مستمرة في عملية اكمال التحقيقات خاصة الجهود القضائية بعد ان تم اكمال المعلومات التحقيقة الاولية لوزارة الداخلية انتقل الملف الى مجلس القضاء الاعلى وعملية التحقيق مستمرة”.

واوضح معن انه “بعد اكمال التحقيقات سوف يتم القاء القبض على كل المتورطين في هذه العملية”، لافتا الى انه “لدينا معلومات واستمرارية في العمل وتنسيق مستمر مع القضاء وبالتالي الوصول الى الجناة”.