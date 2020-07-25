الديمقراطي الكوردستاني يطالب بـ «معيار صائب» لتقسيم الدوائر الانتخابية في العراق

طالبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم السبت، باختيار تعريف ومعيار صائب لتقسيم الدوائر الانتخابية في العراق، وذلك بهدف إعادة الثقة بالعملية الانتخابية في البلاد.

وقالت الدكتورة فيان صبري عبر تويتر: «إن اختيار تعريف ومعيار صائب لتقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى العراق، مع أخذ النظر لخصوصية بعض المحافظات، وخاصة المحافظات المشمولة بالمادة ١٤٠ من الدستور العراقي، مثل كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين قد يكون الأساس الذي سيرجع الثقة بالعملية الانتخابية، ويزيد من نسب المشاركة الانتخابية ويقلل من الاعتراض على نتائجها».

د. فيان صبري

وكان خسرو گوران، مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد استبعد في حديث ، أن يشهد العراق انتخابات تشريعية مبكرة، مؤكداً عدم اتخاذ أية خطوات بالصدد حتى الآن.

وشدد المسؤول الكوردي، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض إجراء انتخابات بقانون الانتخابات الحالي، وأن الكورد يرون ضرورة أن يكون العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة للحيلولة دون ضياع الأصوات.